Montalto, prosegue l’iter del Pnrr

Il sindaco Daniel Matricardi tira le somme di un anno di successo. A iniziare da Montalto scelto come borgo pilota delle Marche, nell’ambito del Piano Nazionale Borghi del Pnrr che ha portato 20 milioni di euro. "Un progetto e uno studio di fattibilità ambiziosi, concreti e articolati a cui abbiamo lavorato con non poche difficoltà, in piena pandemia, coinvolgendo associazioni, privati, aziende, università e altri prestigiosi partner – scrive il sindaco Matricardi – Numerose sono le sfide già avviate, molte altre ci aspettano. Oltre a questo incredibile risultato, c’è stato anche molto altro: dagli aiuti economici alla popolazione e alle attività commerciali, ai bonus nascita, fino a 600 euro, i lavori di manutenzione, l’impegno per fare di Montalto una Comunità energetica e l’arrivo dei fondi richiesti per procedere alla realizzazione di un’elisuperficie sul territorio comunale". Il sindaco Matricardi ricorda poi la nuova farmacia, l’inaugurazione dell’area attrezzata nella pineta.