Montalto rendo omaggio in teatro a papa Sisto V

Oggi alle 17 nel Teatro comunale di Montalto delle Marche, calerà il sipario sulle manifestazioni per ricordare i 500 anni della nascita di Felice Peretti, papa Sisto V. Alla presenza dell’assessore Regionale alla Cultura Chiara Biondi, della curatrice degli atti Manuela Martellini, sarà presentato il volume che raccoglie tutti gli atti dei convegni relativi agli studi sul papa ’tosto’. "Il volume di 560 pagine, curato dalla professoressa Manuela Martellini dell’Università di Macerata, contiene ben 17 relazioni di studiosi e ricercatori e rappresenta una pietra miliare sino alle prossime celebrazioni sistine – afferma il coordinatore del convegno, professor Raffaele Tassotti – in questo modo Montalto rende onore al cittadino più illustre della Città, grata per quanto ricevuto con generosità senza pari". Soddisfazione viene espressa dal sindaco Daniel Matricardi: "Con questa raccolta siamo felici di partecipare attivamente alla divulgazione e conservazione del ricco patrimonio culturale montaltese, consolidando le fondamenta su cui costruire la Montalto di domani".