Montalto, riaperto il campo basket

Nel fine settimana è stato riaperto, con la cerimonia inaugurale, il campo da Basket nel comune di Montalto Marche che è diventata un’area polivalente al servizio di tutti. "Si tratta di un luogo simbolo per noi montaltesi, che ha segnato l’infanzia di molte generazioni – afferma il sindaco Daniel Matricardi – Sono infatti molto felice che la restituzione di quest’area alla città avvenga proprio nel corso degli anni in cui ho l’onore di essere sindaco di Montalto, perché io, per primo, ho indimenticabili ricordi legati a questo campo. Auguro quindi ai ragazzi di Montalto di tornare a passare tanto tempo qui, all’aria aperta, facendo sport in compagnia, perché lo sport sa unire come poche altre cose nella vita". Il primo cittadino ringrazia l’ufficio tecnico del Comune che si è impegnato al massimo per restituire questo spazio a Montalto, insieme ai progettisti che hanno lavorato in modo instancabile. "Un grazie anche al nostro Istituto Comprensivo, a don Lorenzo a e al Circolo Tennis".