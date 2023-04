Montalto, un piano da 40 milioni

Montalto delle Marche continua a stupire. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione che, per i prossimi tre anni solo per le opere pubbliche, prevede investimenti per circa 40 milioni di euro. Un piano ambizioso, frutto di una progettualità articolata che ha visto l’Amministrazione impegnata da anni per garantire una tale portata di interventi da eseguire completamente con contributi a fondo perduto ottenuti da varie linee di finanziamento: da quelle strettamente legate al terremoto, al Piano nazionale complementare, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e altre risorse pubbliche reperite grazie alla partecipazione a bandi pubblici.

"Parliamo di numeri ottenuti e di azioni previste decisamente sopra le normali dimensioni delle realtà dei piccoli borghi: questo ci rende molto orgogliosi ma ci investe anche di un’enorme responsabilità che ci spinge a lavorare con ancora più impegno e attenzione - afferma il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi - Con l’approvazione del bilancio, tra le altre cose, mi fa piacere ricordare che sono state confermate tutte le aliquote senza applicare alcun incremento di costi per la cittadinanza, e sono stati garantiti servizi essenziali alla comunità, come la conferma del bonus bebè fino a 500 euro per i piccoli montaltesi: un’opportunità importante per tutti i nuovi nati a Montalto".

Il Comune di Montalto delle Marche ha infine finalizzato l’acquisto di Palazzo Verdi, l’ultimo tra gli acquisti di importanti palazzi storici montaltesi, non ancora di proprietà comunale, per poterli riportare alla luce, valorizzarli e renderli disponibili per il progetto "Metroborgo Montalto Lab - Presidato di Civiltà future" di cui il borgo di Montalto sarà protagonista, nell’ambito del bando "Attrattività dei Borghi" – linea di azione A del PNRR. Nello specifico, Palazzo Verdi è stato acquistato dal Comune con tutto il suo arredo originario e nei prossimi anni diventerà una struttura ricettiva di alta fascia, nell’ambito della progettualità per la ricettività del borgo. Sarà quindi restituito alla comunità un bellissimo Palazzo, con un grande patrimonio da tutelare e da riportare alla luce.

Per l’acquisto del palazzo, che era di proprietà della famiglia Nigrelli, il comune ha investito 300 mila euro, più altri 35 mila per l’acquisto dei mobili originali che si trovano nelle stanze della struttura e che danno maggior significato all’intera operazione.

Marcello Iezzi