Montanini ritorna a casa

Giorgio Montanini torna a Fermo e al suo primo amore: il pubblico dal vivo che incontrerà domenica 16 aprile al teatro dell’Aquila (info e prenotazioni: [email protected] 0734284295-www.vivaticket.com). Il più irriverente e primo esponente della stand-up comedy italiana è reduce da recenti successi cinematografici: coprotagonista in ‘I predatori’ di e con Pietro Castellitto (2020- premiato per la miglior sceneggiatura sezione Orizzonti alla 77sima Mostra di Venezia, ndr) e ancora in ‘Grazie ragazzi’, il film di Riccardo Milani (2022, ndr), nelle vesti di un detenuto alle prese con la messa in scena di ‘Aspettando Godot’. In questi giorni, poi, l’uscita nelle sale di ‘Mia’ del regista Ivano Di Matteo: "Per la prima volta, non ho a che fare con la galera: nei ruoli precedenti, ci sono finito alla fine del film o c’ero sin dall’inizio- ha dichiarato il comico fermano- in ‘Mia’ interpreto l’amico confidente di Edoardo Leo la cui figlia adolescente subisce l’amore tossico di un giovane che le rovina la vita".

Da inizio 2023 sei stato impegnato con ‘Lo Spettacolo Nuovo’ - ‘Altrascena’ produzioni, nei teatri di Genova, Firenze, Torino, Brescia, Milano, Bologna: quale, il più caldo?

"A scegliere, sono in seria difficoltà: ogni volta una bellissima bolgia. Serate magnifiche come spero sarà a Roma, Napoli e Pisa".

Sui social hai scritto che tornare a casa è rievocare ‘l’amore e l’odio per la provincia che nessuna grande città ti farà mai provare’.

"Per ‘amore’ intendo quello per un luogo a misura d’uomo in cui la qualità della vita è superiore a quella nei grandi centri tanto più che Fermo è una provincia delle Marche, regione da sempre culturalmente preparata; con ‘odio’ mi riferisco a quel sentimento che si prova nei confronti di chi vuole uscire dalla provincia, da parte di chi rimane e vuole, invece, mantenere lo status quo ad ogni costo".

Al pubblico fermano, credi riuscirai a dare un quid in più? "Quando si sale su un palco l’emozione è sempre forte alla stessa maniera. E’ possibile che a ‘casa’ mi senta di parlare anche di situazioni locali: in ogni caso, non vedo l’ora".

Al termine della tournee, che prevede la tabella di marcia di Giorgio Montanini?

"A fine maggio, inizierò le riprese con un ruolo da coprotagonista nel film di Maccio Capatonda. Confesso che gli ultimi anni passati sui set cinematografici mi hanno un po’ confuso: nel settore, sono agli inizi e ne approfitto per fare esperienza ma in questo momento storico stanno succedendo parecchie cose e ho tanto da dire. Non voglio perdere il palco per nulla al mondo".

Gaia Capponi