Montappone riscopre ‘Lu Vullicaru’ Prana yoga e musica del violino: doppio evento

Due appuntamenti per riscoprire uno dei luoghi più suggestivi di Montappone denominato in dialetto ‘Lu Vullicaru’.

Si tratta in realtà di un fenomeno geologico simile ai vulcanelli di fango che si sviluppato nel corso dei decenni lungo il torrente Tarucchio a confine fra Montappone, Montegiorgio e Monte Vidon Corrado che però è riuscito a disegnare un teatro naturale immerso nel verde. Da qualche anno l’amministrazione con l’intento di valorizzare questo luogo, ha ideato due appuntamenti entrambi confermati: domani alle 17,30 si terrà una speciale lezione di Prana Yoga con il maestro Krank Kristo abbinato al bagno armonico delle campane tibetane con Francesco Mosca. Domenica 23 luglio sempre alle 17,30 si terrà il concerto ‘Violin Covers’ con Valentino Alessandrini, con brani classici e pop arrangiati per violino. Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero, per info e prenotazione 328-9437859.

a. c