Sotto la qualifica di installatori di infissi e serramenta, si ricerca montatore di infissi, preferibilmente con esperienza. La proposta è di un contratto a tempo determinato e pieno. Le sedi di lavoro indicate sono quelle di Ascoli e San Benedetto. Per informazioni e presentare la propria candidatura è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Ascoli (centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it; 0736352800).