Monte Castello, un Parco Bellissimo ma Senza Panchine per Rilassarsi

Bellissimo il parco di Monte Castello, sulla collina da cui si gode un panorama eccezionale, che in questo periodo è frequentato anche da numerosi turisti. Peccato che per rilassarsi e stare un po’ al fresco, la gente si debba portare le sedie da casa. E’ quello che fanno i coniugi Veccia che segnalano la mancanza di panchine, in particolare nella zona più a sud, da dove si può osservare il lungomare, il porto con la città di San Benedetto, ma anche le catene montuose a cavallo fra Marche e Abruzzo. Il Parco di Monte Castello è un progetto reso possibile dall’acquisizione al patrimonio comunale di 5500 mq di terreno appartenuto alla famiglia Speranza, in continuità con la pineta del belvedere. Luoghi che ospitarono e furono di ispirazione per tanti letterati dei primi anni del Novecento tra cui Gabriele D’Annunzio e Maria Grazia Deledda, scrittori e artisti che si ritrovavano nella casa dell’onorevole Alceo Speranza, alla Vedetta Picena. "Le panchine non mancano solo nel Parco di Monte Castello – afferma Tito Veccia – ma anche sul nuovo lungomare, ad esempio dal Savana al Circolo tennis. Da lì verso nord, poi, ci sono state messe, ma talmente scomode che non si resiste più di una decina di minuti".