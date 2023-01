Monte Piselli, finalmente si scia: "Negli impianti è tutto pronto"

Dovrebbe essere oggi il grande giorno dell’apertura ufficiale degli impianti della stazione sciistica Monte Piselli. Il condizionale è d’obbligo visto che l’apertura era in programma già ieri, ma le scarse condizioni di visibilità hanno consigliato di non correre rischi e tenere ancora chiusa la seggiovia anche se si è sciato sul Campetto. Strada comunque liberata finalmente dai cumuli di neve, è stato aperto il ‘Rifugio Tre Caciare’ e il noleggio sci e attrezzature. Insomma, ci siamo. I battipista sono stati in azione anche ieri per sistemare le piste dopo la nuova nevicata e probabilmente lo saranno anche stanotte visto che è prevista una nuova perturbazione nevosa. E’ stato preparato infatti il fondo con i mezzi che ieri sono andati avanti e indietro lungo i percorsi proprio per stabilizzare la tanta neve caduta.

Gli addetti della Remigio Group che gestiscono la stazione sciistica hanno veramente lavorato duro per riuscire ad accontentare gli appassionati di sci ed aprire per questo fine settimana. Certo dovrà avvenire tutto nella massima sicurezza, sia per quanto riguarda la strada che da San Giacomo conduce agli impianti dove si raccomanda sempre di procedere con grande prudenza, sia per chi utilizzerà le piste da sci. "Abbiamo concepito aperture per tutto l’anno – ha dichiarato il Presidente del Cotuge Enzo Lori – e devo ringraziare la ditta Remigio Group che si sta adoperando con grande impegno anche per soddisfare la voglia di sci dei tanti appassionati. Il problema rimane soltanto quello della strada che è pericolosa e che non fornisce garanzie di sicurezza soprattutto quando c’è maltempo. Una situazione che rende ancora più necessaria la costruzione della nuova seggiovia dal parcheggio di San Giacomo e che finalmente lascerà alla strada brecciata il solo compito di essere utilizzata dai mezzi di soccorso. La neve fa parte dell’offerta turistica che abbiamo pianificato per Monte Piselli ma le cose devo essere fatte bene, senza far correre rischi inutili".

Nel frattempo comunque prosegue l’attività del Rifugio Tre Caciare e per domenica 29 gennaio dalle ore 15.30 è in programma un imperdibile evento per una montagna a "trazione integrale". Evento che domenica scorsa era stato rimandato a causa del maltempo. "Una domenica tutta al femminile – hanno scritto gli organizzatori – quella che ci aspetta il 29 Gennaio con le The Holograms. Un viaggio nel mondo del pop rock italiano ed internazionale, grazie alle performers marchigiane Claudia Quartarulli, Jennifer Di Lorenzo, Valeria Zeppilli e Sara D’ Angelo. La formazione rende gli arrangiamenti unici ed entusiasmanti nella loro interpretazione; violoncello, ukelele, basso, tastiere e batteria per esaltare al meglio un repertorio, che intende omaggiare le più grandi voci musicali femminili internazionali. Appuntamento al Rifugio Tre Caciare nella pausa pranzo per godersi un po’ di musica e di divertimento".

Valerio Rosa