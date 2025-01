Monte Piselli, riaperti gli impianti. Obbligo catene per ghiaccio in strada

Nonostante le scarse precipitazioni nevose, contrariamente alle previsioni meteo che avevano annunciato abbondanti nevicate, ieri gli impianti di risalita di Monte Piselli sono stati finalmente riaperti. Alle 9 il gestore della Remigio Group ha riattivato ufficialmente la seggiovia ‘Tre Caciare’ ed è iniziata ufficialmente la stagione sciistica 2025. Non erano tantissimi i presenti visto che era un giorno feriale, ma quelli che c’erano si sono davvero divertiti.

L’annuncio era stato dato la sera prima, con un post sui social dove si confermava l’apertura del Comprensorio Monti Gemelli. "Si conferma apertura della stazione per domani ore 9 – era stato scritto – impianto seggiovia ‘Tre Caciare’, tappeto ‘San Giacomo’, pista variante est, pista ‘Canalino’ e pista ‘Costa dei Guai’: tutto aperto. Rimarrà chiusa soltanto la pista ‘Piloni’. Chiuso il noleggio ‘Tre Caciare’, mentre sarà regolarmente aperto il noleggio attrezzature ‘San Giacomo’. Chiuso anche il Rifugio ‘Tre Caciare’. La strada di accesso presenta fondo innevato e a tratti ghiacciato, per cui c’è l’obbligo di dotazioni invernali a bordo delle auto".

La bella giornata di ieri e la voglia di rimettere gli sci ai piedi, ha così convinto tanti appassionati a salire a San Giacomo per la prima sciata del nuovo anno. Va dato atto al gestore di aver lavorato con grande impegno, con il nuovo battipista acquistato dal Cotuge e rimasto inutilizzato lo scorso anno per carenza di neve, per presentare piste perfette e aver spostato la neve anche dove aveva iniziato a sciogliersi e a scoprire il terreno. Un bel lavoro di squadra, insomma.

L’altra bella notizia l’ha annunciata il Presidente del Consorzio Turistico Monti Gemelli, Enzo Lori, che sempre sui social, ha ufficializzato il ripristino della Stazione Meteo dopo che sono stati accertati atti vandalici alle webcam, ai collegamenti e alle antenne. "Stessa cosa per le webcam Fidoka – ha scritto Enzo Lori su Facebook – che sono state danneggiate sia da atti vandalici che dalle scariche elettriche verificatesi durante il maltempo a Natale. Un grande sforzo del Cotuge e dei suoi collaboratori, che ringrazio a partire da Matteo Chiodi, Fabrizio Cauteruccio e Rodolfo Bastiani".

Si tratta d’altronde di un servizio molto comodo, utile e di qualità, che permette a tutti di pianificare al meglio le proprie attività all’aria aperta, sia che si tratti di una sciata, che di passeggiate in montagna, di un’escursione o di semplice curiosità sul meteo. Un danneggiamento davvero insensato.

Valerio Rosa