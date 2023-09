Monte Urano, gli studenti della 3D si ritrovano dopo trent’anni

Gli alunni della classe 3D della scuola media di Monte Urano, nati tutti nel 1980 si sono ritrovati domenica per una rimpatriata nel nome dell’amicizia. C’è voluto un po’ per rimettere insieme tutti i contatti, ma alla fine e soprattutto dopo 30 anni dall’anno scolastico 93-94 la classe 3D si è ritrovata per un pranzo conviviale che si è tenuto al ristorante ‘Le Cornacchie’ di Petritoli, presenti oltre agli ex alunni anche alcuni dei loro professori storici fra cui Francesco Casella insegnante di matematica e Olimpio Marzetti italiano. Una bella occasione per ricordare i giorni, le esperienze, gli scherzi condivisi fra i banchi di scuola, fra cui una stupenda gita scolastica fatta a Roma al termine della terza media, per poi riscoprirsi a distanza di anni persone più mature impegnate in professioni differenti, ma con lo stesso spirito di condividere la vita come avveniva a scuola. I protagonisti della rimpatriata come da registro: : Bargoni Claudio, Belleggia Pierpaolo, Bertin Petra, Biondi Matteo, Biondi Roberta, Calcagnoli Francesco, Cameli Arturo, Del Medico Ariana, Ferracuti Cristina, Migliorelli Martina, Morroni Cinzia, Moscoloni Sara, Ripani Daniela, Sollini Laura, Teodori Silvia e Vallasciani Andrea.