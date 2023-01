Monte Urano, tre studenti trionfano alla campestre

Tre alunni dell’Ic di Monte Urano si metto in mostra nella fase regionale della corsa campestre, promossa dell’Usr (Ufficio scolastico regionale) e Fidal Marche, che richiama ogni anno centinaia di studenti. La finale si è tenuta nei giorni scorsi all’impianto ‘Italo Conti’ di Ancona hanno partecipato anche tre studenti delle scuole medie in rappresentanza dei plessi di Monte Urano, Rapagnano e Torre San Patrizio che sono riusciti a mettere in mostra tutte le loro qualità atletiche. Si tratta di Andrea Mancini, primo nella categoria ‘Cadetti Dir’, protagonista di una prova di forza partito fra i primi ha imposto il ritmo fino a tagliare il traguardo; Hiba El Khalia, argento nella categoria ‘Cadette Dir’, una caduta nelle fasi finali della gara purtroppo non gli ha consentito di conquistare il primo posto; infine Matteo Santamaria, rimasto incastrato nel gruppo fino a cadere durante la partenza, ha provato a risalire il gruppo fino all’ottavo posto assoluto nella categoria ‘Cadetti’ mancando di poco il podio. Molto soddisfatta della prestazione dei suoi giovani atleti la dirigente scolastica Rosanna Gentilini, oltre agli insegnanti Renato Basili, Roberto Tacchetti e Federica Di Marco che hanno seguito i ragazzi.