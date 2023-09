Monte Vidon Corrado, incontro a teatro con il poeta Piersanti

Nel contesto della rassegna ‘Incontri d’Arte’ organizzata dal Comune di Monte Vidon Corrado, a cura del Centro studi Osvaldo Licini, il poeta Umberto Piersanti torna nel paese di Osvaldo Licini. L’incontro si terrà oggi alle 17.30 nel teatro comunale in occasione della presentazione del libro ‘Memoria’, un breve pamphlet della prestigiosa collana ‘Le parole della poesia’, diretta da Isabella Leardini. Dialogherà con l’autore su memoria e poesia Lorella Cerquetti, psicoanalista, membro associato della Società italiana di psicoterapia psicoanalitica. ‘Memoria’ di Umberto Piersanti è un testo composito: da una parte brani di vita, dall’altro dialoghi con i poeti che sono stati fondamentali non solo per la sua formazione letteraria ma anche quella umana. Carducci, D’Annunzio, ma soprattutto Leopardi. Per Umberto Piersanti la memoria non solo dà un senso alla sua opera ma al suo modo di essere e stare al mondo. Umberto Piersanti accompagna il lettore in un dialogo alto, appassionato e sincero tra la propria officina poetica e gli autori più amati. Al termine sarà possibile visitare, con biglietto ridotto, la mostra ‘Oreste Bogliardi e gli amici del Milione’ al Centro studi e nella Casa museo Osvaldo Licini. Per info 334-9276790. a. c.