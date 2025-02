Montefiore, 6 carri a Carnevale

Trapelano le prime notizie sul tradizionale appuntamento con il Carnevale di Montefiore dell’Aso organizzato dalla Pro Loco e dal Comune che vede come referenti Andrea Mignucci per la pro loco ed Emanuele Ciarrocchi delegato dell’amministrazione comunale. I carri saranno sei in rappresentanza di ogni rione: Carro di piazza, carro Molino e Marconi, carro di San Giovanni, carro di piazza Antognozzi, carro di via Gentili e carro di via Trieste. Tutti i promotori sono a lavoro da tempo per la costruzione delle strutture i cui ‘titoli’ non sono ancora stati ufficializzati. Come sempre sono attesi gruppi mascherati che arriveranno da altri paesi del circondario per dare maggiore allegria alla festa. Le sfilate si terranno domenica 2 e martedì 4 marzo. La sicurezza sarà garantita dai carabinieri della locale stazione a dal personale dell’istituto di vigilanza Tresse in entrambe le sfilate.