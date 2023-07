Montefiore a ’Itinerari Gustosi’

L’amministrazione comunale di Montefiore dell’Aso ha intrapreso un serio percorso teso alla promozione del territorio attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio culturale, storico e turistico oltre che enogastronomico. Da qui la proposta dell’assessorato alla Cultura di aderire all’iniziativa "Itinerari Gustosi", un progetto che valorizza i piccoli borghi attraverso le loro eccellenze gastronomiche ed i tesori di arte e cultura con itinerari che vanno alla scoperta del territorio, dei piccoli produttori locali e delle specialità enogastronomiche tipiche. La valorizzazione è la condivisione di Itinerari Gustosi, è affidata a Deborah Iannacci, in arte Trippadvisor, e Nadia Stacchiotti nota al popolo del web per il suo "Racconti di Marche – Travel Blog", dei contenuti d’interesse attraverso piattaforme social, post, reels e storie. Un progetto che consente di raccontare Montefiore in un modo nuovo, dando spazio all’enogastronomia, all’intrattenimento, ma anche ai luoghi della cultura.