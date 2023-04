Montefiore, indagine sul turismo

Il comune di Montefiore, con circa 2 mila abitanti, qualche mese fa è salito alla ribalta regionale poiché definito "Comune più appetibile delle Marche da parte dei turisti". Ora l’amministrazione comunale ha avviato una linea di indagine per comprendere come valutano il territorio i visitatori e turisti che hanno modo di trascorrervi parte del loro tempo. Grazie al progetto "Gal piceno quality life" è stata realizzata una locandina in cui sono riportati due "QR code" attraverso i quali è possibile accedere alla compilazione del questionario in forma anonima in lingua italiana o inglese in cui viene chiesto: "Le saremmo grati se volesse dedicare qualche minuto per rispondere al questionario on line per misurare il grado di soddisfazione dei visitatori in una piccola area del territorio. La sua opinione ci aiuterà a migliorare il livello dell’accoglienza turistica, adeguandola ai desideri e alle aspettative dei visitatori che, nei prossimi anni sceglieranno questo territorio come meta dei lori viaggio".