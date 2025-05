Montefortino, i bambini e padre Pietro

LeoniIl 9 agosto di dieci anni fa moriva padre Pietro Lavini. Aveva 88 anni, sacerdote da 63. Aveva ridato vita all’eremo di San Leonardo: luogo incantato tra il Monte Priora e la Sibilla. Un luogo frequentato da migliaia di persone l’anno. Gente alla ricerca di silenzio, natura, preghiera. Padre Pietro, dell’Ordine dei Cappuccini, parlava poco e lavorava molto. Parlava con l’impegno a rendere accogliente un pezzo di creato che rimandava al Creatore. Lo faceva spingendo la carriola, usando la malta, sollevando pietre, usando il martello. Un bicchiere di vino rosso, che lui amava, non mancava mai alla sua tavola. E in tanti anni di fatica, l’eremo era tornato ad essere punto di riferimento per genti assetate di infinito. Genti che non arrivavano solo dalla nostra regione. Superavano le Gole dell’Infernaccio, salivano sin lassù persone provenienti dalla Germania, dalla Francia, dall’Inghilterra. Si fermavano a guardare quel frate con la barba bianca ed ispida che aveva lavorato duro per decenni, e lo ammiravano per aver ridato voce alle pietre un tempo abbandonate. Ed anche per la fede che tutto ciò sottindendeva. Padre Pietro non è stato dimenticato. Lo attesta anche l’iniziativa presa dall’Istituto scolastico onnicomprensivo di Amandola. La Scuola dell’Infanzia di Montefortino proporrà il 5 giugno alle ore 17, presso il campo adiacente alla scuola, un evento dal titolo Il muratore di Dio, proprio in ricordo del cappuccino. Il testo e la regia sono di Giulia Grilli. Padre Gianfranco Priori, attuale Rettore del Santuario della Madonna dell’Ambro, ha scritto in un libro il cui autore è Vincenzo Varagona: "L’opera di questo fratello è infatti un miracolo di Dio. Non c’è persona che oggi salga al monastero e non si chieda come sia stato possibile che un uomo, in sostanziale solitudine, abbia portato a compimento un progetto del genere(…). Lassù, sulle impervie pendici del monte Priora, riedificando in quarant’anni, dai ruderi e dalle poche pietre rimaste, l’antico eremo camaldolese di San Leonardo, padre Pietro, frate cappuccino, ha realizzato il suo carisma. E quel luogo porta ora anche il suo nome. La missione del nostro "muratore di Dio" è stata particolare e… dispiegata in pienezza. Sulle orme del "a’, ripara la mia casa" di Francesco...".