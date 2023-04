Montegallo, ecco i fondi Dal Pnrr ci sono 6,5 milioni

Pronti 6,5 milioni di euro per il Comune di Montegallo dal Piano di rigenerazione urbana. Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale, in particolar modo dal sindaco Sante Capanna, e dal gruppo di maggioranza, che hanno voluto ringraziare il commissario straordinario Guido Castelli, per aver dimostrato grande sensibilità e vicinanza al territorio già da quando era assessore regionale con delega alla ricostruzione. "Ringrazio – dichiara il sindaco Capanna – anche il presidente della Regione e tutto il personale dell’Usr per il grande lavoro svolto ed in particolare il direttore dell’Usr Marco Trovarelli e i suoi più stretti collaboratori, gli ingegneri Paolini, Laureti. Tanti sono gli interventi che daranno nuovo volto al piccolo centro dell’entroterra". In programma sono previsti 1.850.000 per la riqualificazione e copertura mobile della piscina comunale, 400mila euro per il recupero e riuso della stazione di servizio nella frazione di Balzo, 500mila euro per la sistemazione e ampliamento della strada di accesso alla frazione di Forca, 350mila euro per la riqualificazione dell’area e realizzazione del parco ed area attrezzata a Propezzano, 1.5 milioni per la riqualificazione di Piazza Bonelli e muro di contenimento per la chiesa parrocchiale, 500mila euro per la riqualificazione della strada comunale in località Canale e muro di contenimento vicino il cimitero della frazione di Abetito. Il finanziamento verrà ripartito un po’ per tutte le frazioni, infatti verrà sistemata anche la piazza e il contrada Valle della frazione di Propezzano, riqualificazione della strada di accesso alla chiesa di Uscerno, della piazza di Corbara, della sala polifunzionale in frazione Balzo, della strada comunale località "Madonnina" nella frazione Forca e la messa in sicurezza della strada comunale in località Osteria della frazione Propezzano. Infine previsto anche un intervento per arginare il dissesto a ridosso della chiesa Madonna del Carmine nella frazione Uscerno e la riqualificazione della piazza di Bisignano. Insomma un autentico restyling su tutto il territorio montagallese.

Maria Grazia Lappa