Montegiorgio invasa: c’è la ‘Fiera del Soccorso’

Si terrà oggi a Montegiorgio la tradizionale ‘Fiera del Soccorso’, una tradizione che si rinnova da secoli, la prima edizione risale infatti al 1734 e nel corso del tempo è divenuto un appuntamento irrinunciabile per i montegiorgesi. "Nonostante i tempi e le condizioni siano cambiate – spiegano Michela Vita e Lorena Marzialetti, rispettivamente assessore alla cultura e bilancio - ogni anno cerchiamo di riproporre la nostra Fiera, consapevoli dell’importanza di questa tradizione. Oltre alla presenza di ambulanti di ogni genere dalle 8 alle 14 in viale Ugolino e via Diotallevi, grazie alla collaborazione della Pro loco di Montegiorgio in corso Italia e piazza Matteotti, sarà allestita una vetrina delle associazioni locali, uno stand della biblioteca comunale e il mercatino dei giochi usati curato dai bambini e ragazzi delle scuole di Montegiorgio. Si potranno gustare i prelibati ‘Caciù de Montejorgio’ e per finire dalle 12,30 torneranno le pennette gratis per tutti". Il programma della giornata però non si esaurisce qui, infatti, nel pomeriggio le attività collaterali coinvolgeranno la biblioteca comunale ‘Germano Liberati’, con la premiazione dei partecipanti e dei vincitori dei tre concorsi ‘Feroci Lettori’, ‘Feroci Artisti’ e ‘Audiorecensori’ che prenderà il via alle 15; a cui seguirà alle 16 le letture condivise per bambini da 0-6 anni con i volontari di ‘Nati per Leggere’. Alle 16,30 in piazza Matteotti si terrà uno spettacolo di burattini e magia a cura dell’associazione ‘Il Bianconiglio’. Insomma la giornata di domenica 19 novembre non sarà solo dedicata alla ‘Fiera del Soccorso’, ma sarà un’occasione di incontro e condivisione sociale, il tutto da vivere vivendo il clima della tradizione che ricorda a tutta la popolazione l’importanza di essere una comunità forte. a.c.