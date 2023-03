Montemonaco entra a far parte dei Borghi storici delle Marche

Un grande successo per Il piccolo comune piceno di Montemonaco è entrato a far parte dei ‘Borghi Storici delle Marche’. L’elenco di questi borghi è stato istituito con la legge regionale numero 29 del 2021, a sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile. Un riconoscimento ottenuto grazie a tre criteri fondamentali, a detta di chi si è impegnato per ottenerlo. Innanzitutto, la popolazione, che non deve essere superiore ai cinquemila abitanti nel medesimo borgo storico. Poi, la prevalenza degli edifici di interesse storico e artistico sull’insieme della massa costruita, dando luogo ad un complesso esteticamente omogeneo. Infine, il terzo criterio è rappresentato dalle attività economiche e commerciali locali e dai servizi e potenzialità turistiche che lo stesso borgo può vantare e che sono effettivamente conosciute in tutto il Piceno.

"Non possiamo che essere orgogliosi di questo riconoscimento – commenta, soddisfatta, il sindaco del borgo montano Francesca Grilli -. Speriamo che questo possa aiutarci a rilanciare il nostro territorio dal punto di vista turistico dopo anni difficili dovuti al terremoto prima e alla pandemia da Covid successivamente".

m. p.