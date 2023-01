Monteprandone: 12 milioni di investimenti

Il Consiglio comunale di Monteprandone ha approvato il documento di programmazione finanziaria 2023-2025. Per la prima annualità il bilancio di previsione ha un valore complessivo di 36.544.000 euro. Le voci di maggior peso riguardano spese correnti per 9.908.000 euro e spese di investimento per quasi 12.916.000 euro. Riguardo alle spese correnti si rilevano 1.900.372 euro destinati a politiche sociali e politiche per la famiglia, 1.061.520 euro destinate all’istruzione, 219.720 euro per politiche giovanili, sport e tempo libero e 55.700 euro per le politiche culturali e turistiche. "Nonostante la situazione di grandi incertezze globali ed i problemi legati alla crisi energetica e pandemica, è un bilancio basato su una pianificazione finanziaria sana ed equilibrata - spiega l’assessore al bilancio Meri Cossignani – una pianificazione che ha alla base tre obiettivi: mantenere la qualità dei servizi al cittadino, mantenere le tariffe dei servizi invariate e aumentare la capacità di spesa negli investimenti, poiché molti interventi si attiveranno attraverso finanziamenti previsti dalla programmazione Pnrr. Da evidenziare che anche quest’anno abbiamo approvato il bilancio di previsione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Questo ci permetterà di partire subito con gli investimenti. Desidero, quindi, rivolgere un sentito ringraziamento agli uffici comunali che sono una risorsa insostituibile per la nostra Amministrazione in termini di professionalità e competenza".

Il sindaco Sergio Loggi ha evidenziato come i rischi dei costi energetici e l’inflazione abbiano influito sulla volontà di fare investimenti. "Solo per fare un esempio sulla questione del caro energia, abbiamo dovuto prevedere 236.000 euro in più rispetto all’anno scorso – spiega il sindaco Loggi - Questo ci ha costretti a fare delle scelte di razionalizzazione delle spese per non gravare sui cittadini. Al tempo stesso però, forti del fatto che nel 2022 abbiamo ottenuto finanziamenti dal Pnrr per una nuova mensa scolastica per la primaria di via Benedetto Croce e per l’ampliamento della mensa e della cucina del plesso di via Colle Gioioso, per 2.075.000 euro e per progetti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, abbiamo inserito nel piano opere pubbliche ed investimenti, nei settori della scuola e del sociale, per 173.691 mila euro, che sono gli assi portanti della programmazione Pnrr".

Marcello Iezzi