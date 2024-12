Monteprandone, 400mila euro per la primaria Dalla Chiesa

Il Comune di Monteprandone è riuscito ad intercettare un ulteriore finanziamento pubblico, partecipando al bando Interventi urgenti- fondo 8x1000 emanato dal ministero dell’Istruzione: 400mila euro per la riqualificazione del plesso A della scuola primaria Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Benedetto Croce a Monteprandone. Con questa misura si arricchisce il programma di interventi che da alcuni anni interessa il polo scolastico con la demolizione e la ricostruzione del plesso B della scuola primaria Carlo Alberto Dalla Chiesa, la realizzazione della nuova mensa scolastica, l’ampliamento della mensa scolastica della scuola dell’infanzia di Colle Gioioso il nuovo asilo nido L’albero dei sogni e il realizzando asilo nido nel Capoluogo e la realizzazione del plesso scolastico provvisorio invia Circonvallazione sud, per un totale di circa 15 milioni di euro di investimenti.

"Sono risultati importanti di questa amministrazione comunale che vuole offrire alla popolazione strutture idonee e sicure in cui gli alunni, il personale docente e non, possano compiere il necessario percorso scolastico nella più totale serenità e tranquillità necessario alla formazione integrale della persona – affermano il sindaco Loggi e l’assessore Ficcadenti –. I bambini, i giovani di oggi saranno i cittadini di domani". Gli amministratori comunali evidenziano che solo due Comuni nelle Marche, tra cui Monteprandone, ha avuto questo finanziamento mentre nella Provincia di Ascoli Piceno è l’unico.