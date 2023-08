Monteprandone a tutta birra C’è Fermento Marchigiano

Taglio del nastro, oggi, per Fermento Marchigiano. La quinta edizione del festival della Gastronomia locale e della birra artigianale, organizzato dall’associazione Le Due Porte, presieduto da Stefano Barbizzi, si svolgerà in via Leopardi, nel centro storico di Monteprandone, sino al 20 agosto, andando a coinvolgere dodici birrifici, di cui otto marchigiani (gli altri arrivano dall’ Abruzzo, Lombardia e Piemonte) con settanta tipi di birre, attivi tutti i giorni dalle 18 fino all’una del mattino. Sono coinvolte anche dieci attività ristorative del territorio, inoltre, nel ’Boschetto’, saranno presenti esposizioni artigianali con opere artistiche live e giochi per i più piccoli e varie iniziative. Sono previste, infatti, lezioni gratuite di yoga, tutti i giorni, dalle 19 alle 20, con l’istruttrice Samanta Morrone. Spazio anche alla musica dal vivo, con esibizioni dei Seven Sins, oggi, giovedì 17 agosto, la Hobos Street Band venerdì 18 e i Minimal Klezmer domenica 20. I dodici birrifici sono Jester, Opperbacco, Babylon, Carnival, Il Gobbo, 20.13, Del Catria, Edit, Zona Mosto, Mister B, Sothis e Millecento. Le attività di ristorazione sono l’hotel ristorante San Giacomo, pub Re Nero, caffè Paradise, Caffè del Borgo 1974, House Cafè, Angolo del Dolce, pizzeria Divina, macelleria di Gigi, agriturismo Le Senapi e Osteria 1887.

"Abbiamo chiamato la ’Via del Buongusto’ via Leopardi, (partendo dall’Osteria 1887 e fino al Boschetto) perché lo sforzo che stiamo facendo da vari anni è quello di lavorare sulla qualità della gastronomia, che questa manifestazione propone – afferma Stefano Barbizzi – a questo evento partecipano soltanto birre agricole e artigianali, e ci contattano da birrifici di tutta Italia per partecipare, mentre per quanto riguarda la gastronomia chiediamo ai partecipanti di puntare su prodotti nuovi, che non si trovano normalmente in questo genere di feste". Barbizzi, inoltre, sottolinea l’importanza della tutela e della valorizzazione dei prodotti tipici del territorio: "Ringrazio il comune di Monteprandone e la Regione Marche per il supporto fattivo all’iniziativa. Ricordo che tutto quello che viene proposto durante questa manifestazione viene preparato e somministrato da professionisti del settore". Grande soddisfazione, inoltre, per gli organizzatori, inoltre il fatto che il video di promozione di Fermento Marchigiano qualche giorno fa è stato trasmesso al Times Square di New York.

Stefania Mezzina