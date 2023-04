Monteprandone, buoni spesa per le famiglie bisognose

Sono tempi difficili per le famiglie finite in difficoltà a seguito della crisi economica o per la perdita di lavoro che, purtroppo, sono sempre in numero crescente. In questi casi i Comuni cercano di trovare risorse da destinare ai Servizi sociali che, a loro volta cercano di individuare i casi più difficili da affrontare. Il comune di Monteprandone è uno degli Enti della provincia di Ascoli in cui la popolazione è multietnica e dove ci sono più casi da risolvere Capita che, a seguito della crisi, possano esserci persone che hanno bisogno, seppur momentaneamente, di farsi aiutare. Ecco allora il buon cuore di chi può donare in collaborazione con il Comune, per aiutare chi in questo periodo si trova in un momento di fragilità. Accade che il comune di Monteprandone ha messo a disposizione della Caritas della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, della Caritas della Parrocchia Regina Pacis, della Kairos organizzazione di volontariato di Monsampolo e dell’associazione Insieme per la solidarietà di San Benedetto, entrambe queste ultime operano anche nel territorio di Monteprandone, la somma di 750 euro ciascuna (3 mila euro), di buoni spesa da distribuire ai rispettivi assistiti che hanno bisogno di una mano. I fondi arrivano dall’azienda Sassomeccanica che tra il fine 2022 e l’inizio del 2023 ha donato al comune di Monteprandone buoni spesa alimentari presso l’Eurospin, per 5mila euro, da mettere a disposizione di famiglie bisognose del territorio, oltre a quattro panchine che sono state installate in via Leopardi.