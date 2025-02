Monteprandone con la Fiab

Monteprandone aderisce alla Fiab (federazione italiana ambiente e bicicletta) che assegna la bandiera dei comuni ciclabili. Iniziativa rivolta ai Comuni italiani che dimostrano di possedere i requisiti fondamentali per garantire un’adeguata accoglienza ed infrastrutture per la mobilità a due ruote pedalate. Un riconoscimento che sta a cuore ai turisti e ai cittadini che possono scoprire e vivere luoghi raggiungibili in bicicletta e che nello stesso tempo stimola le Amministrazioni locali a diventare sempre più accoglienti sotto questo punto di vista. Da qui l’idea di candidarsi ai Comuni ciclabili al fine di valorizzare l’impegno svolto negli anni per la promozione della mobilità lenta. Ora il Comune spera di essere inserito nella Guida dei comuni ciclabili ottenendo almeno un ‘Bike smail’. Intanto la Regione non ha ancora risolto il problema del ponticello chiuso sulla ciclabile lungo Tronto.