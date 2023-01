Monteprandone, da due anni c’è una discarica a cielo aperto

Appena scoperta sembrava che dovesse essere smantellata in tempi rapidi, invece la grossa discarica abusiva scoperta due anni fa in contrada Solagna Ragnola di Monteprandone è ancora lì e continua ad ingoiare rifiuti di ogni genere. Inutili le due sanzioni rilevate dai carabinieri forestali che riuscirono, con le foto trappole, ad intercettare due scarichi abusivi da parte del titolare di una piccola impresa edile del territorio. Dopo l’ordinanza sindacale che aveva imposto la rimozione di 5 cassette piene di residui edili e due sacchi contenenti teli di plastica, scaricate il 16 gennaio del 2021 alle ore 15,15 e poi di 4 cassette con rifiuti edili e 4 sacchi con calcinacci e teli di plastica, scaricati alle 15,34 del 22 gennaio, altro materiale, pressoché analogo, quindi proveniente da demolizioni, è stato conferito nel tempo nella discarica abusiva. Tutti sono a conoscenza di quel sito, Comune, polizia locale, Forestali, che per qualche tempo è stato anche monitorato con foto trappole, ma dopo oltre due anni dalla sua scoperta il terreno non è stato ancora bonificato. Eppure il sindaco Sergio Loggi, più di un anno fa espresse la volontà di censire le discariche abusive sul territorio di Monteprandone ed avviare un piano per la bonifica delle aree interessate da scarichi abusivi, ma il progetto non è ancora decollato. Certo è che recuperare dal fondo valle tutto quel materiale non sarà cosa semplice e soprattutto dovranno essere investite risorse importanti provenienti dalle casse comunali e quindi soldi dei cittadini. Quei cittadini che si adoperano ogni giorno per conferire rifiuti in modo corretto e differenziato. Sta di fatto, però, che dopo tanto tempo si rischia anche eventuali fenomeni inquinanti. Fino ad ora si tratta di materiali edili, legnami, plastica, ferro, ma non si può escludere che a qualcuno possa saltare in mente di scaricare anche contenitori di materiali pericolosi.

Marcello Iezzi