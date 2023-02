I comuni di Monteprandone e San Benedetto aderiscono alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Lega italiana contro l’epilessia, dall’associazione marchigiana per la lotta contro l’Epilessia (Amce) e dall’azienda ospedaliera universitaria delle Marche. Iin occasione della Giornata Internazionale che si celebra il 13 febbraio Monteprandone illuminerà di viola il Palazzo Comunale e il Borgo Storico, San Benedetto il monumento al pescatore. "L’epilessia è una problematica neurologica con coinvolgimento sociale e psicologico che riguarda l’1% della popolazione nel mondo senza differenze di sesso ed etnia – spiegano i promotori dell’iniziativa - i principali pregiudizi sono legati all’idea che si tratti di una malattia mentale e che sia sempre trasmessa geneticamente. I soggetti affetti vengono discriminati, considerati inferiori e da evitare per via delle crisi. Ne risultano isolamento sociale, minori livelli occupazionali, difficoltà nei rapporti sentimentali. Per tali motivi c’è la tendenza a nascondere la malattia con conseguente minore possibilità di cura e di guarigione, oltre a sviluppare psicopatologie di tipo depressivo ed ansioso". L’Amce è costituita da pazienti, medici, operatori sanitari e cittadini che si sentono vicini a questo problema. Per informazioni: 3881642227.