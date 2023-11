Monteprandone festeggia il patrono: oggi la mostra

Con l’inaugurazione della mostra di opere inedite dell’artista Nazareno Luciani, prematuramente scomparso la scorsa estate, iniziano oggi, a Monteprandone, i festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Giacomo della Marca. "Io sono verticale. Dialogo errante intorno a San Giacomo della Marca, uomo di pace" è il titolo dell’esposizione curata da Alessandra Morelli, organizzata dall’associazione Officina San Giacomo in via Corso. La mostra sarà inaugurata oggi alle 18 e sarà aperta, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 17.30 alle 1930, fino al 3 dicembre. Ingresso gratuito. "Io sono verticale – spiegano gli organizzatori – è una mostra inattesa. A renderla possibile, il ritrovamento di alcune opere inedite di Nazareno Luciani, a pochi mesi dalla sua scomparsa: pezzi molto differenti tra loro per tecnica e datazione, che l’artista, però, accomuna con un aggettivo scritto a mano sul retro ’sacro’. Il sindaco Sergio Loggi plaude all’iniziativa poiché: "Le opere inedite di Luciani tornano a illuminare il borgo. Come Amministrazione abbiamo voluto la presenza dell’arte contemporanea anche Nella Festa del Patrono".