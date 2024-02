"Monteprandone, futuro da città"

Per il ciclo delle nostre interviste ai sindaci dei comuni interessati dalle votazioni di primavera, oggi è la volta del sindaco di Monteprandone Sergio Loggi.

Che bilancio può tracciare dei 5 anni di lavoro?

"Sono stati cinque anni intensi in cui abbiamo lavorato ogni giorno per accogliere le richieste dei cittadini, rispondendo alle esigenze di un territorio che esprime grandi potenzialità in termini economici, turistici, culturali e che necessita la massima attenzione e cura".

Quali problemi ha dovuto affrontare oltre ad aver attraversato il lungo periodo della pandemia?

"Gran parte delle problematiche sono state una conseguenza della crisi pandemica. Si sono create sacche di povertà, prima inesistenti, dovute allo stop di aziende e alla perdita di lavoro, che si sono aggiunte a fragilità pregresse, da sostenere. Ci sono stati ritardi sugli approvvigionamenti di materiali edili e alcuni cantieri sono andati a rilento. Nonostante questo abbiamo saputo intercettare ulteriori fondi da enti terzi".

Quale importanza hanno avuto i finanziamenti arrivati da Europa, Ministeri e Regione per il suo comune?

"Abbiamo migliorato la viabilità, rigenerato il patrimonio pubblico e reso gli edifici scolastici più belli e sicuri. Solo per le scuole abbiamo ottenuto 12 milioni e mezzo per rinnovare plessi e mense".

Ci sono progetti e idee che avrebbe voluto realizzare e che non è riuscito a concretare?

"Dopo il campo da basket, intendiamo realizzare altri due impianti: la piscina e il campo in erba sintetica per calcio a 11. I progetti esecutivi ci sono, stiamo cercando di intercettare fondi Pnrr Sport".

Che comune sogna per le prossime generazioni?

"Più verde, più solidale e più unito. Monteprandone conta 13mila abitanti e può aspirare a diventare una Città. Nei prossimi anni insieme alle forze sociali ed economiche desideriamo rendere il territorio sempre più vivibile e attrattivo".

Perché ha deciso di ricandidarsi per il prossimo mandato?

"C’è ancora molto da fare e progetti il cui iter è avviato. Penso al sottopasso ferroviario di via Scopa; alla riqualificazione dei parchi; alla valorizzazione del borgo tramite il circuito nazionale dei Borghi più Belli d’Italia; alla risposta sulle politiche abitative con sei nuovi alloggi di edilizia pubblica a Palazzo Ceroni e progetti che renderanno il centro urbano di Centobuchi bike friendly".

Marcello Iezzi