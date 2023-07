Monteprandone, i lavori nelle scuole

Nelle scuole di Monteprandone proseguono a grandi passi gli interventi di efficientamento energetico. Nell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia di via Colle Gioioso, dove durante le festività Pasquali erano stati installati gli impianti fotovoltaici sul tetto, adesso sono iniziati gli interventi di sostituzione degli infissi cui seguiranno i lavori di sostituzione dell’illuminazione esistente con apparecchi Led di ultima generazione a basso consumo. Nella scuola di primo grado ’Carlo Allegretti’ di via Colle Gioioso, sono stati rimossi i vecchi infissi e installati quelli nuovi in tutto l’edificio. Entrambi gli interventi sono stati finanziati con risorse, a fondo perduto, del Ministero dell’Ambiente, ottenuti dal Comune. L’importo complessivo ottenuto da Monteprandone è di 864.000 euro. "Abbiamo anche riqualificato la delegazione comunale di Centobuchi per 129.574 euro dove da pochi giorni si sono conclusi lavori di relamping, installazione di impianti fotovoltaici e di nuovi infissi" spiega il sindaco Loggi.