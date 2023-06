Monteprandone: premiata la III D

La Banca di Ripatransone e del Fermano ha premiato, nell’ambito del progetto "Crescere nella Cooperazione", l’iniziativa della cooperativa scolastica studentesca "Amici Tuttofare" gli alunni della classe 3ª D della scuola primaria dell’IC di Monteprandone Carlo Alberto dalla Chiesa di Centobuchi. I bambini sono stati veramente creativi ed hanno realizzato diversi manufatti: vasi con le bottiglie di vetro, portapenne con i barattoli di latta, salvadanai con i barattoli di una nota marca di cioccolata, organizer a scomparti con i rotoli di carta igienica, porta gioie con le scatole dei cellulari, ecc. La Cooperativa studentesca vincitrice del premio "Crescere nella Cooperazione", era presieduta da Alessandro Croci, vice presidente Giulia Gabrielli, i sindaci erano Lu Junze, Federico Ruzzi, Michele Di Domenico, nel ruolo di cassieri Simone Caselli, Beatrice Di Buò e Angelo D’Agnano, Azzurra Spinozzi e Beatrice Di Buò le segretarie. I proventi della vendita al mercatino vanno, in parte alla cooperativa sociale Veritatis Splendor di San Benedetto, l’altra parte restante per l’acquisto del materiale scolastico e per un piccolo fondo a disposizione di tutta la classe.