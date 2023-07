Monteprandone punta al turismo, riapre l'Ufficio IAT per accoglienza e informazioni

L’amministrazione comunale di Monteprandone punta sempre più sul turismo: ci crede e ha le caratteristiche per farlo. Conta sul bellissimo borgo, sul panorama, sul territorio, sul museo dei Codici di San Giacomo, sul lavatoio, sul santuario di San Giacomo della Marca. Non ci sono nel territorio strutture ricettive con posti letto necessari per fare numeri importanti a livello turistico, tuttavia bed and breakfast e agriturismi sono di qualità elevata. Da qualche giorno, in paese, è anche tornato attivo l’ufficio Iat, presidio per i servizi di informazione e accoglienza turistica per i principali siti di interesse culturale e turistico del borgo a colori. "È uno dei servizi che nel corso degli anni abbiamo sempre cercato di migliorare – dice il sindaco Loggi –. Per questo abbiamo messo a bando il servizio, che è stato aggiudicato alla cooperativa Opera. Oltre che dell’accoglienza, le operatrici si occuperanno delle aperture del museo civico dei Codici di San Giacomo della Marca, dove saranno organizzati laboratori artistici e creativi per bambini, e di collaborare con l’ufficio turismo e cultura per la gestione degli eventi estivi e non solo. Per visite e informazioni: 0735.710820, oppure [email protected]