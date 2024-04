Monteprandone rende omaggio all’artista Nazareno Luciani

Monteprandone ha reso omaggio all’artista Nazareno Luciani, prematuramente scomparso lo scorso agosto, intitolandogli la sala delle esposizioni del GiovArti, un luogo che era stato animato dallo stesso Luciani con esposizioni, mostre, collettive di giovani artisti emergenti. Con il sindaco Sergio Loggi, anche gli esponenti della Giunta comunale: Daniela Morelli, Roberta Iozzi, Christian Ficcadenti. "È trascorso meno di un anno dalla scomparsa di Nazareno Luciani e fa ancora strano pensare a lui come a qualcuno che non è più tra noi – ha dichiarato Loggi - con questo riconoscimento, credo di poter dire che in qualche modo Nazareno e il suo spirito creativo, siano ancora qui con noi. L’intitolazione della sala delle esposizioni del GiovArti a Nazareno Luciani è il nostro modo per onorare la sua memoria e la sua vita artistica, ma vuole anche essere un invito a non disperdere l’immenso patrimonio di arte, bellezza e cultura che Nazareno ci ha insegnato a conoscere e valorizzare. Per questo mi auguro che l’associazione Officina San Giacomo possa continuare ad operare sul nostro territorio per molti anni ancora, proseguendo su quel percorso culturale già tracciato da Nazareno".