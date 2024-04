Monteprandone si tuffa in piscina

Presentato ieri dal sindaco Sergio Loggi il progetto della piscina comunale, realizzato dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall’ingegner Francesco D’Ercoli e gli architetti Danilo Spinozzi e Celeste D’Ercoli con sede a Grottammare. Il progetto è stato finanziato dal decreto del presidente del consiglio per un importo di 72 mila euro. L’impianto natatorio dovrà sorgere quasi al centro dell’area della cittadella dello sport, dove sono già attivi 2 campi di calcio regolamentari, la bocciofila, il campo di calcetto in erba sintetica, la piastra polivalente che d’inverno è coperta dal pallone, il campo da basket. Il progetto prevede all’interno della piscina, tre attività: nuoto, pallanuoto e tuffi. L’impianto ha una dimensione di 35 metri per 21 di larghezza, dispone di 8 corsie per il nuoto, campo regolare per incontri di pallanuoto e un trampolino per i tuffi di 5 metri con a disposizione una profondità di 6,80 metri. Il costo stimato dell’opera è di oltre 2 milioni 480mila euro più 900mila di spese accessorie per un totale di 3 milioni e 747mila euro. "Oggi abbiamo un punto di partenza concreto per la realizzazione della piscina. Un’opera di cui si parla da tempo e che da oggi ha un punto fermo. Adesso potremo cercare i finanziamenti necessari per realizzare l’impianto natatorio che diverrà punto di rifermento per Monteprandone e di tutto il territorio. L’ingegner Francesco D’Ercoli ha spiegato le peculiarità dell’opera.

"Non sarà solo una piscina, ma un percorso di salute, giochi per bimbi, area per eventi culturali, un luogo di aggregazione con il bar interno ed esterno. Ha la forma di una balena stilizzata, rivestito con scandole di zinco e titanio per rappresentare la pelle di un grande cetaceo". Insomma c’è grande soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo. "Andrà a completare la cittadella dello sport – ha affermato il consigliere delegato Marco Ciabattoni – e soprattutto a dare ai giovani del territorio la possibilità di praticare nuove discipline come pallanuoto e tuffi e ridurrà i disagi ai nostri atleti disabili che per gli allenamenti devono spostarsi fuori comune". A Monteprandone ci sono 24 associazioni sportive che potrebbero ancora aumentare con l’entrata in funzione di un impianto natatorio di queste caratteristiche. "La piscina – ha aggiunto l’assessore Christian Ficcadenti – diverrà la parte più rilevante della cittadella sport e sarà collegata alla nuova pista ciclo pedonale in fase di realizzazione".

Marcello Iezzi