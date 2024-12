Monteprandone si tuffa nel Natale

E’ un Natale diffuso e di primissima qualità quello messo in campo dall’amministrazione comunale di Monteprandone grazie al sostegno e alla collaborazione dell’associazione degli artigiani e dei commercianti ’Centopercento’, della Banca del Piceno, Bim Tronto, Regione, Pro loco, Avis, Auser, Segui la Cometa, ma anche di tante aziende private. Il sindaco Sergio Loggi ha rilevato che il Natale di Monteprandone è ormai un punto di riferimento per tutto il Piceno. "Avremo tanti eventi ed attrazioni importanti, compresa la pista per il pattinaggio sul ghiaccio accessibile anche ai disabili. Fondamentale è il rapporto con le Associazioni". Il piatto forte del programma è il Rifugio di Babbo Natale dell’associazione Centopercento e non meno importante è la mostra nazionale di arte presepiale a cura dell’associazione Segui la Cometa, che si tiene a palazzo Parissi a Monteprandone, con 70 presepi di altissimo valore artistico, come ha evidenziato Giovanni Rosati, provenienti da ogni regione d’Italia. L’assessore Roberta Iozzi ha elevato la costanza e l’impegno dei volontari senza i quali un programma così strutturato non sarebbe possibile. I visitatori saranno accolti dalla slitta trainata dalle renne, predisposta dalla proloco, dove sarà possibile scattare un selfie.

"Ho apprezzato l’ottima collaborazione che c’è tra le tante realtà locali – ha affermato il presidente della Banca del Piceno Sandro Donati – Siamo stati sempre vicini al Comune e continueremo a dare il nostro sostegno ad iniziative così rilevanti, sperando anche di ricevere, come Banca, la vicinanza di commercianti e imprenditori del territorio". Un Natale diffuso tra Centobuchi e Monteprandone. A Centobuchi, il Rifugio di Babbo Natale e dei suoi Elfi e la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza dell’Unità, nel borgo storico di Monteprandone la 29esima edizione della Mostra Nazionale di Arte Presepiale. Il cartellone degli eventi natalizi che va, dall’8 dicembre al 6 gennaio, è composto però da tanti altri piccoli appuntamenti: eventi, spettacoli, concerti, laboratori, momenti culturali ed iniziative enogastronomiche. Primo appuntamento in programma domenica prossima alle ore 15:30, con l’arrivo di Babbo Natale e l’inaugurazione del Rifugio al GiovArti di Centobuchi, mentre a Monteprandone sarà inaugurata la mostra dei presepi artistici. Il nutrito programma, già pubblicato sull’home page del sito comunale, terminerà con l’arrivo dei Re Magi il 6 gennaio.

Marcello Iezzi