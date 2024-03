Monteprandone, via ai lavori di sistemazione del cimitero

A Monteprandone sono iniziati i lavori di sistemazione straordinaria del civico cimitero, per un investimento di 276mila euro. Con questo intervento, l’Amministrazione comunale intende rispondere alle costanti richieste di nuovi loculi da parte della cittadinanza. Il progetto prevede lo smontaggio dei loculi provvisori installati nel periodo del Covid in una zona ricadente nell’area cimiteriale e la realizzazione di 192 nuovi loculi concentrati su tre blocchi, specchiati fra loro. Pareti, loculi e copertura saranno interamente in calcestruzzo armato prefabbricato. Le finiture delle pavimentazioni saranno realizzate in gres porcellanato e la lattoneria in rame. "Con questi nuovi 192 loculi cerchiamo di dare risposte alla sempre costante domanda di nuovi spazi per la sepoltura nel nostro cimitero – dichiarano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore ai servizi cimiteriali Christian Ficcadenti – questo intervento di sistemazione straordinaria, dà risposte concrete alla comunità, non solo di Monteprandone, ma anche dei comuni vicini, cittadini legati al nostro territorio che spesso opzionano il nostro campo santo come luogo di sepoltura. Quello dei servizi cimiteriali è un tema cui l’Amministrazione comunale tiene particolarmente e sul quale impiega energie e risorse per consentirne l’ordinaria e, attraverso questi ultimi lavori la straordinaria, manutenzione con un’unica finalità: offrire un luogo quanto più accogliente per la sepoltura e ospitale per chi vi si reca a far visita ai propri cari".