Monteprandone vira sulla sostenibilità

Il comune di Monteprandone investe nella mobilità elettrica con colonnine di ricarica e veicolo ibrido per un territorio più sostenibile. L’Amministrazione comunale ha, infatti, candidato un progetto al bando ‘eMobility ReMa’ della Regione Marche che ha come obiettivo l’incentivazione della mobilità elettrica e ridurre l’impatto ambientale dei trasporti pubblici e privati. Il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo di 68.000 euro da parte della Regione Marche. L’intervento prevede l’installazione di due infrastrutture di ricarica: una colonnina FAST per veicoli elettrici nel parcheggio del centro storico e una colonnina per biciclette elettriche presso la ciclostazione della stazione ferroviaria di Centobuchi. È inoltre prevista la sostituzione di un mezzo comunale a gasolio con un nuovo veicolo pick-up Plug-in Hybrid, che permetterà una riduzione delle emissioni e una maggiore efficienza nei servizi operativi dell’ente. Questo intervento fa parte di un progetto più ampio, che prevede anche l’istituzione della Zona a Traffico Limitato (Ztl) nel centro storico. Con questa iniziativa il comune di Monteprandone conferma il proprio impegno verso la transizione ecologica, puntando su azioni concrete per una mobilità più sostenibile, innovativa e rispettosa dell’ambiente. "Con questo progetto di mobilità sostenibile, vogliamo fare un passo concreto verso la riduzione dell’impatto ambientale nel nostro territorio – afferma il sindaco Sergio Loggi – L’installazione di colonnine di ricarica e la sostituzione di mezzi comunali con veicoli ibridi sono un cambiamento verso soluzioni più ecologiche. Un progetto che vogliamo portare avanti con determinazione, lavorando per offrire ai nostri cittadini un ambiente più pulito e vivibile".

Marcello Iezzi