Montesecco, polemiche sulla strada

La vegetazione che invade la strada in contrada Montesecco continua a far discutere. Felci e canne hanno ormai ridotto la carreggiata, rendendo complicato il passaggio di due veicoli nei sensi opposti. L’opposizione, per voce del consigliere Marco Sprecacè, ha scelto di affrontare la vicenda con tono ironico ma pungente. "Il doppio senso di marcia è un concetto romantico, due auto? Non scherziamo. È già tanto se passano due biciclette", afferma. Il consigliere parla anche di "segnalazioni dei cittadini archiviate con cura. Il Comune ha deciso che evidentemente questa non è incuria ma tutela ambientale, visto che quella di Montesecco è diventata una giungla urbana. Qui la natura comanda e l’amministrazione osserva. Da lontano". Le parole di Sprecacè riflettono un malcontento diffuso tra i residenti, che chiedono interventi concreti per ripristinare la sicurezza e la viabilità. Da tempo, infatti, la situazione in quella zona è segnalata come problematica e fonte di disagi. Ma Montesecco tornerà anche al centro del confronto ufficiale con l’Amministrazione comunale. Lunedì 20 ottobre, alle ore 21.15, nei locali del Centro Sociale "Ischia I" di via Bruni, si terrà il secondo incontro del programma "Giornate della Partecipazione". L’appuntamento sarà dedicato ai quartieri Ischia I e II, Bellosguardo Sgariglia, Montesecco e Colle Valle, offrendo ai residenti la possibilità di dialogare direttamente con gli amministratori su problemi e progetti legati alla città. Il ciclo di incontri, avviato con l’intervento della pacifista Diana Dolev e proseguito con l’assemblea di Valtesino e San Martino, si concluderà lunedì 27 ottobre nella Sala consiliare del Municipio, con un incontro rivolto ai cittadini del centro e delle zone limitrofe.