Montesecco, spostata l’antenna per fare posto all’hotel a 5 stelle

Tutti gli impianti di trasmissione di radio e televisioni, che si trovavano sul lastrico solare della collina di Montesecco di Grottammare, sono stati spostati sulla grande torre di 52 metri, realizzata dalla società ‘Montesecco srl’. Una struttura costata oltre 600 mila euro, che sta consentendo la bonifica della panoramica collina, dalla selva di tralicci.

E’ stata una lunga e difficile procedura, poiché ogni emettente ha dovuto esperire una serie di partiche per conseguire le autorizzazioni richieste dal Ministero, compresi i controlli sulle emissioni. Un’operazione indispensabile per spianare la strada alla realizzazione di un hotel 5 Stelle che si affaccia sul mare e che, stando ai progetti, dovrebbe essere la più bella struttura lungo tutta la fascia costiera Adriatica.

"Il prossimo 28 settembre sarà la data che chiuderà il cerchio sul progetto di spostamento degli impianti di trasmissione – ha affermato il portavoce di Monteseco srl Eugenio Patassi – Da quando l’antenna viene spostata dal vecchio al nuovo traliccio devono passare 120 giorni per avere l’autorizzane definitiva del Ministero. Il 28 settembre si chiuderà la procedura anche per le ultime due emittenti. Da quella data in poi inizieremo a portare via tutti i vecchi tralicci disseminati sulla collina. A seguire potranno avere inizio le attività per la costruzione del grande hotel con spa. Voglio rassicurare tutti che le procedure riguardanti le emissioni, da parte degli organi competenti, sono terminate con successo".

Il sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi ha confermato che le attività propedeutiche per la realizzazione dell’hotel procedono regolarmente. La struttura è stata progettata e sarà realizzata da un gruppo d’imprenditori proprietari di 13 alberghi di pregio in Italia, da Milano a Roma, da Forte dei Marmi alla costa Adriatica.

Marcello Iezzi