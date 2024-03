Monti Sibillini, tra leggende e spiritualità, la montagna sacra di Fermo

di Adolfo

Leoni

Sembrava non dovesse più tornare. Marzo però ci ha fatto la sorpresa. La neve copre le cime dei Monti Sibillini, un candore che spicca sul verde e riluce al sole di questi giorni. Domani, file di auto si muoveranno per Foce, Montemonaco, Montefortino, Sarnano, Sassotetto. Lì, a due passi c’è la nostra montagna. Vanno – andiamo – solo per sci da fondo e da discesa (potendo), solo per un trekking e una scampagnata? Certo che sì. Ma non solo. A spingere e spingerci, consapevoli o meno, c’è quel dato religioso incastonato in ognuno che fa dei monti un luogo sacro, quasi una chiesa. Sempre l’umanità ha posto "i Celesti" sulle alture: sulla Rocca di Larisse nell’Argolide – scriveva Febo Allevi – all’Aracneo, dall’Imetto sul Parnete all’Anchesimo nell’Attica, sino al Sinai di Mosè, "il Monte che Dio elesse come sua dimora". E, sulla montagna fatata, aggiungiamo noi: il Venusberg dei miti nordici e di Wagner. Ma anche grotta della Sibilla nostrana. Monte Vettore è come un elefante addormentato che ha posato a terra la sua proboscide; la Sibilla con i suoi racconti e la sua caverna accesso al regno d’oltremondo; la Priora che sorveglia cristianamente la Sibilla pagana. Vettore Sibilla Priora: quasi un altare, rischiando la blasfemia. Oppure, prendendo da Philippe Frédéric "Édouard" Schurè, "regione delle folgori e dei venti". La nostra montagna! Ricca oltre che di leggende e racconti fantastici, di un sottofondo misterico da un lato e fortemente religioso-mistico dall’altro. È la terra dove ha scorrazzato Cecco d’Ascoli, l’antagonista di Dante, con il suo "l’ho detto, l’ho insegnato, lo credo" che ci piace pensare urlato all’imbocco dell’Infernaccio a poca distanza dell’eremo bianco degli Avellaniti e di padre Pietro: san Leonardo. Ma è anche la terra di san Benedetto, di quel padre dimenticato dell’Europa, che disseminò i suoi monaci a difesa della barbarie e accoglienza dei barbari. Incontrando Totila, gli andò incontro portando pane e birra, bevanda prediletta dagli Ostrogoti. E non mancò in queste aree il canto e l’opera del Poverello d’Assisi. San Francesco percorse questi luoghi, si fermò a Norcia, raggiunse il Piceno. Si va in montagna per sciare e camminare, coglier funghi e trovare un buon cacio. E stare più vicini a Dio.