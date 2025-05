Monticelli Calcio: Nuovi Arrivi e Conferme per la Prossima Stagione in Promozione

Dopo la salvezza conquistata con due giornate di anticipo, il Monticelli Calcio si prepara ad affrontare la prossima stagione nel Campionato di Promozione. Non ci sarà più mister Emanuele Padella, autore comunque di un cammino straordinario dopo il suo passaggio da calciatore a tecnico della compagine biancoblù e ci sono novità anche nell’assetto societario.

Il presidente Francesco Castelli ha infatti annunciato le prime conferme, ma anche i nuovi arrivi all’interno della dirigenza del Monticelli. Confermato come Presidente del settore giovanile, Tonino Celani e come direttore sportivo, Piero Spinelli, per dare continuità all’ottimo lavoro fatto in questi anni. Entrano invece nuove figure nell’organigramma societario. Il vice presidente sarà Massimiliano Nardinocchi, bandiera del Monticelli da calciatore e team manager della prima squadra e dirigente del settore giovanile lo scorso anno. Il nuovo direttore generale sarà Pio Paoloni.

Contestualmente il presidente Castelli ha voluto salutare e ringraziare Walter Di Matteo che per motivi lavorativi ha rinunciato al suo incarico e non sarà più vice presidente. Obiettivo della nuova società, insomma, è quella di porre i pilastri per il nuovo anno, migliorando il risultato della stagione appena terminata e puntare sulla valorizzazione dei ragazzi provenienti dal settore giovanile.

La società è pronta a iniziare a lavorare per il prossimo campionato di Promozione e la prossima scelta sarà quella dell’allenatore. A tal proposito da alcuni giorni si parla di un possibile ritorno di Mister Nico Stallone protagonista sulla panchina biancoblù negli anni della serie D. Sarebbe un ritorno molto gradito, visto anche che la rosa di giocatori attualmente a disposizione vede già la presenza di alcuni calciatori protagonisti proprio in quegli anni: da capitan Sosi a Petrucci, da Vallorani a Galli e tanti altri.

Valerio Rosa