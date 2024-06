Monticelli, ecco La Rua

La XLIII Festa di Monticelli, organizzata dalle parrocchie dei Santi Simone e Giuda e San Giovanni Evangelista, giunge oggi al gran finale con l’appuntamento clou di questa sera con il Concerto dei ‘La Rua’. La giornata si aprirà con il XV Gran Premio dei Somari Monticelli alle 15.30 nel campetto parrocchiale. Ultimo giorno anche per lo stand della XXVII Sagra del Baccalà, la pesca di Beneficenza, il gioco "Ok… l’altezza è giusta!" e la Lotteria, con ben 10 premi, che verrà estratta questa sera alle ore 23.45.

Prima dell’estrazione ci sarà proprio il concerto dei ‘La Rua’ che inaugureranno il tour 2024 della band proprio dal palco della Festa di Monticelli. Il gruppo composto da Daniele Incicco (voce, timpano), Alessandro ‘Charlie’ Mariani (banjo, chitarra, cori), Nacor Fischetti (batteria, effetti), William D’Angelo (chitarra, cori), Davide Fioravanti (pianoforte, synth, glockenspiel, fisarmonica, cori) e Matteo Grandoni (basso, contrabbasso) tornerà così ad esibirsi ad Ascoli dopo il sold out del concerto di Capodanno in Piazza del Popolo e la partecipazione al festival ‘Una voce per San Marino 2024’ tra gli otto Big che si sono contesi un posto all’Eurovision Song Contest 2024 dove si sono classificati al terzo posto dietro a Loredana Bertè e ai Megara (vincitori) ricevendo il premio come miglior brano radiofonico.

"Torniamo ad Ascoli – ha ammesso il chitarrista William D’Angelo – ed è sempre un piacere suonare ‘a casa’. La Festa di Monticelli è uno degli appuntamenti più importanti del quartiere più popoloso di Ascoli, e siamo certi che chi verrà ad ascoltarci si divertirà con la nostra musica".

"Siamo nati da un’idea artistica tra Daniele Incicco e il produttore Dario Dardust Faini e dalla partecipazione alle selezioni per il Festival di Sanremo del 2012 abbiamo fatto grandi passi avanti. Impossibile dimenticare la partecipazione a ‘Tu sí que vales’ – ha concluso William D’Angelo – e poi alla scuola di Amici di Maria De Filippi nella squadra di Emma ed Elisa, arrivando tra le prime posizioni in classifica, subito dietro al vincitore Sergio Sylvestre e a Elodie".

D’accordo con lui Daniele Incicco, il leader del gruppo ‘La Rua’: "Siamo stati un po’ assenti – ha ammesso – perché abbiamo preparato il Tour 024 che partirà proprio qui da Monticelli".

"Abbiamo preparato – spiega ancora Incicco – un concerto super divertente, coinvolgente, ma soprattutto non vediamo l’ora di salutarvi, di riabbracciarvi e di stare insieme". Quindi l’appello ai concittadini per passare una serata insieme: "Mi raccomando vi aspettiamo tutti a Monticelli. Non potete mancare".

Valerio Rosa