Monturano cala il poker di gol. La Sangiustese non passa

MONTURANO

4

SANGIUSTESE

2

MONTURANO C. (4-3-3): Isidori; Paniconi, De Carolis, Finucci, Adami; Islami, Nacciarriti (34’ st Rotondo), Loviso; Tracanna (43’ st Bernacchini), Bracalente (43’ st Domi), Moretti (34’ st Alouam). All. Cuccù.

SANGIUSTESE VP (4-3-1-2): Cingolani; Calcabrini (1’ st Vieira) Sabatini, Sopranzetti (1’ st Monachesi), Tombolini; Sfasciabasti, Omiccioli, Marini; Trillini (1’ st Palmieri); Tulli, Del Brutto (1’ st Handzic). All. Mercanti

Arbitro: Framba di Torino

Reti: 7’ pt e 42’ st Islami, 25’ pt Marini, 30’ pt Nacciarriti, 35’ pt Adami, 47’ st Handzic.

Note – Ammoniti: Alouam, Tombolini e Tracanna. Corner: 5-3. Recuperi: 1’+2’

Partono bene i padroni di casa che al 7’ passano in vantaggio: punizione da posizione laterale respinta dalla difesa ospite, Islami si avventa sulla ribattuta e mette in rete. Al 24’ Sangiustese pericolosa con Trillini che approfitta di un assist di Tombolini. Al 25’ il pareggio degli ospiti: gran botta di Marini dal limite dell’area, traiettoria perfetta e palla in rete. Il Monturano non si scompone e dopo appena 5’ ristabilisce le distanze: Moretti mette al centro per Nacciarriti che non si fa pregare e mette nel sacco. Al 35’ ancora Monturano in gol: sugli sviluppi di un corner Adami anticipa tutti e fulmina Cingolani. Si va la riposo sul 3-1. La pressione ospite apre spazi al contropiede, ed in ripartenza Islami prima sbaglia, ma poi si riscatta centrando la rete per la sua doppietta. Nel recupero in gol anche Handzic con una bella punizione che fissa il risultato sul 4-2.