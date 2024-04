Monza si trova al bivio scudetto: "Perugia avanti, ma nulla è deciso"

"Siamo indietro nella serie ma siamo ancora vivi e decisi a voler combattere con tutte le nostre forze. L’Opiqaud Arena e i nostri tifosi ci daranno le energie per affrontare questa gara 4". Così coach Massimo Eccheli ha caricato la sua Mint Vero Volley Monza in vista di quella che potrebbe essere l’ultima partita della finale scudetto e quindi della stagione.

La Sir Susa Vim Perugia avrà oggi alle 18 infatti il suo primo match point per laurearsi sei anni dopo la prima e per ora ultima volta campione d’Italia. I brianzoli però in tutto l’arco di questa (comunque vada) esaltante stagione hanno dato il meglio quando si sono trovati spalle al muro senza nulla da perdere, dalla Coppa Italia alle precedenti serie di questi playoff in cui hanno eliminato alla bella la Cucine Lube Civitanova e l’Itas Trentino.

Gli umbri finora si sono rivelati un avversario ancora più temibile, sfruttando una panchina infinita da cui è uscito soprattutto un Wilfredo Leon tornato quello dei tempi d’oro, sia nella gara-2 persa poi al tie-break sia giovedì sera quando con due servizi vincenti ha spezzato l’equilibrio oltre che le speranze di rimonta degli ospiti.

Angelo Lorenzetti lo sa bene e continua ad alternare bastone e carota con i suoi ragazzi, compreso Simone Giannelli, leggermente infortunatosi alla caviglia sinistra ma che è subito tornato in cabina di regia stringendo i denti: "Credo che dobbiamo fare uno step di agonismo come hanno fatto loro nel terzo set di Gara 3, sotto due a zero non era facile e ci sia di esempio. Siamo 2-1 per noi, dobbiamo andare a Monza con la consapevolezza di giocarcela dal primo punto". Perugia spesso quest’anno (ma non nell’ultima occasione) ha iniziato male le sue partite, regalando il primo set agli avversari ed è stata costretta ad inseguire, cosa che peraltro non è costata l’eliminazione in questi equilibratissimi playoff. Quel che è certo è che oggi alla formazione maschile del Consorzio servirà una prestazione sopra le righe di tutti, a partire da Stephen Maar. L’eroe di gara-2, chiusa da Mvp e da top scorer con 28 punti, a Perugia ha allungato le ostilità con l’aiuto del nastro per un servizio vincente fortunoso ma meritato e cercherà di ripetersi in quella che comunque vada sarà la sua ultima partita casalinga con Monza.

Il canadese ex Powervolley Milano l’anno prossimo proseguirà la sua carriera con la Gas Sales Bluenergy Piacenza ma non sarà l’unico a salutare, visto che anche altri big come Ran Takahashi non si godranno sul campo la qualificazione alla Champions League già matematicamente conquistata.

Nella massima competizione continentale, Monza ripartirà con una squadra quasi tutta nuova, con Cachopa, Gabriele Di Martino e Marco Gaggini tra i pochi confermati e un Osmany Juantorena in arrivo da Modena a fare da chioccia ai nuovi giovani di belle speranze che cercheranno di ripercorrere le orme di gente come Oleh Plotnyskyi, cresciuto in Brianza e ora pronto da ex a conquistare il suo primo tricolore. Monza però farà di tutto per rimandare tutto ad un’altra bella, che si giocherebbe eventualmente mercoledì 1 maggio alle 17.30, al PalaBarton di Perugia e in diretta su Rai 2. Una sconfitta in finale, dopo quelle patite in Coppa Italia (sempre con Perugia) e in Challenge Cup, non sarebbe comunque un dramma per una società che in questi anni sta proseguendo il suo periodo di crescita. E che domenica 5 maggio ad Antalya, in Turchia, con la sua squadra femminile guidata da Paola Egonu potrebbe laurearsi per la prima volta campione d’Europa.