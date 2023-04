Moreschini: "Strade di campagna, una polemica pretestuosa"

Appignano, all’attacco del capogruppo della Laterna Giuseppe Falciani, in merito ai lavori di sistemazione di alcune strade risponde il sindaco Sara Moreschini: "L’intervento della minoranza – dichiara il sindaco – è difettoso da tutti i punti di vista e riporta una serie di inesattezze volte alla banale polemica politica senza però alcuna sostanza, mi spiego: l’amministrazione comunale ha partecipato a dei bandi del PSR ottenendo importanti fondi per la viabilità rurale di cui il 70% a fondo perduto. Il Comune ha contribuito per il restante 30% e solo grazie a questi finanziamenti è stato possibile mettere mano in modo strutturale alle tre strade vicinali, utilizzate da aziende agricole e famiglie. La ditta esecutrice è stata individuata con apposita gara ad evidenza pubblica e la ditta vincitrice ha iniziato i lavori che ad oggi non sono terminati, quindi mi pare presto per trarre conclusioni. Tra l’altro mi sorprende questo interesse a questa problematica da parte di chi in consiglio comunale ha detto che tutti questi investimenti per tre strade di campagna sono inutili e non prioritari. La dittai è occupata in una prima fase della ristrutturazione del sottofondo stradale poi della regimentazione delle acque e nelle prossime settimane si occuperà della finitura (asfalto e depolverizzazione). Il direttore dei lavori ha seguito tutto il cantiere in ogni sua fase e quando ha riscontrato delle problematiche lo ha fatto presente alla ditta in modo formale e nelle opportune sedi, affinché la stessa provvedesse a risolvere, e questo viene abitualmente fatto per tutti i lavori pubblici. La minoranza sottolinea criticità già ampliamente rilevate e affrontate da chi di competenza, tanto che la ditta sta lavorando per ottemperare a tutte le prescrizioni. Come sempre non sanno fare critiche costruttive, ma arrivano con un mese di ritardo. La regolare esecuzione delle opere verrà certificata al termine dei lavori da chi ha le competenze per farlo e non da improvvisati tuttologi in fase di esecuzione lavori".