Morgan ha chiuso Controvento. Oltre 700 persone alla Cava Giuliani

Oltre 700 spettatori hanno gremito la Cava Giuliani per la serata conclusiva di ControVento Festival dell’Aria, che ha visto protagonista Morgan nello spettacolo ’Musica e Parole’, accompagnato dal poeta e direttore artistico dell’evento, Davide Rondoni. Un appuntamento emozionante e fuori dagli schemi, in cui l’artista ha alternato brani del suo repertorio a improvvisazioni, citazioni colte e dialoghi intensi con il pubblico. Tra canzone d’autore e riflessioni letterarie, Morgan ha trasformato la Cava Giuliani di Colle San Marco in un vero e proprio teatro a cielo aperto, regalando un’esperienza capace di incantare e sorprendere fino all’ultima nota.

Grande successo anche per Francesco Tricarico, che ha inaugurato le serate musicali con un concerto dal tono intimo e poetico. A completare il trittico, il concerto del Liberty Quintet con Mimmo Malandra, che martedì ha proposto un repertorio elegante e raffinato, confermando la capacità di ControVento di spaziare tra linguaggi musicali diversi, ma sempre di alta qualità.

L’edizione 2025 si era aperta con la consegna del Premio Sibylla al Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. Con un programma tra Colle San Marco e San Giacomo che ha intrecciato concerti, spettacoli, laboratori creativi, escursioni naturalistiche e attività per tutte le età, ControVento Festival dell’Aria si conferma una manifestazione capace di coinvolgere e far dialogare arte, natura e comunità. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione di numerose associazioni e realtà del territorio, che insieme all’associazione culturale Mad Events e al direttore artistico Davide Rondoni hanno costruito un progetto corale. L’appuntamento è già rinnovato al 2026, per un nuovo viaggio ’controvento’ fatto di musica, poesia, natura e partecipazione collettiva.

Valerio Rosa