Morganti: "Assurdo il divieto". E Massi invita i sindaci esclusi

Niente stadio per i residenti di Colli del Tronto, Castorano, Castignano, Cossignano, Carassai, Montalto delle Marche e Montedinove. Cresce il malcontento nei Comuni della Vallata del Tronto per la linea tracciata dalla Questura di Ascolidi vietare l’accesso allo stadio in occasione del derby Ascoli-Sambenedettese e della successiva gara di Coppa Italia di Serie C, in programma mercoledì 29 ottobre a San Benedetto ad alcuni residenti della Vallata. Dopo l’intervento del neo consigliere regionale Andrea Cardilli, che ha espresso le sue perplessità, anche il successore, il sindaco facente funzioni di Colli del Tronto, Luca Morganti, torna sulla vicenda, esprimendo delusione e amarezza per una decisione giudicata ‘incomprensibile e penalizzante per l’intera comunità’.

"Non comprendiamo le motivazioni di questo divieto – ha dichiarato Morganti –, escludere i nostri cittadini dallo stadio, senza alcuna motivazione valida, significa colpire ingiustamente una comunità intera, togliendo la possibilità di vivere un momento di sport e socialità. Non siamo stati informati né consultati dal comitato provinciale per la sicurezza pubblica. La collaborazione istituzionale – prosegue il sindaco collese – è fondamentale, soprattutto in situazioni delicate come queste. Sarebbe stato doveroso un confronto preventivo con le amministrazioni locali".

La Samb intanto ha deciso di invitare alla gara del 29 ottobre alle 15 al Riviera delle Palme i sindaci delle cittadine escluse da entrambe le competizioni. "Pertanto – si legge in una nota del club –, il presidente Vittorio Massi è ben lieto di ospitare nel Tempio del Tifo i primi cittadini di Carassai, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Montalto delle Marche e Montedinove affinchè possano avere la possibilità di presenziare all’evento in rappresentanza dei propri concittadini tifosi".

Maria Grazia Lappa