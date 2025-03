Morganti conferma le dimissioni,. Piazzarola senza console

Nessun passo indietro. Il professor Gigi Morganti resta fermo sulla sua decisione e conferma le proprie dimissioni dalla carica di console per il sestiere della Piazzarola per motivi personali e perché l’avanzare dell’età non gli consente più di ricoprire l’incarico con tutte quelle energie che invece sarebbero richieste. I biancorossi, così, saranno chiamati ad eleggere il suo successore e lunedì se ne parlerà nel corso della riunione di comitato, aperta, convocata per le 21 dal caposestiere Luca Fattori. Difficilmente, però, si riuscirà ad andare al voto prima delle due Quintane di quest’anno. Nel frattempo, oggi tornano protagonisti i cavalieri, visto che al campo Squarcia è in programma la seconda edizione del torneo storico ‘Città di Ascoli’. La competizione si articolerà in una doppia sfida ognuna composta da due tornate per tutti i partecipanti, una all’anello e l’altra al bersaglio. A quest’ultima parteciperanno sia i cavalieri ‘esordienti’ che quelli ‘esperti’. Diciotto, in tutto, gli iscritti.

Matteo Porfiri