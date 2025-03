Morganti lascia, il sestiere spera nel passo indietro

Un fulmine a ciel sereno scuote la Quintana. Si è dimesso, infatti, il console della Piazzarola Gigi Morganti. Lo ha fatto durante l’ultima riunione del comitato, lasciando di stucco anche il direttivo biancorosso. Alcuni problemi personali e l’età che avanza hanno spinto l’ex coreografo a lasciare il proprio incarico. Una notizia, questa, che ha lasciato parecchio rammarico in tutti i sestieranti della Piazzarola e, in particolare, nel caposestiere Luca Fattori. "Da quintanaro e amico non posso che dimostrare ancora una volta l’immensa stima ed il grande affetto nei confronti del nostro Console Gigi Morganti – commenta Fattori –. Per me e per molti è un mito quintanaro ed un punto di riferimento dal punto di vista umano. Come comitato non possiamo e non vogliamo dare nulla di ufficiale, però, in quanto nei prossimi giorni ci riuniremo per discuterne anche insieme a Gigi". La speranza dei piazzarolesi, quindi, è che Morganti possa fare un passo indietro, tornare sui suoi passi e restare in carica, almeno per quest’anno. In tal modo, infatti, lascerebbe al sestiere il tempo necessario per organizzarsi nella scelta del successore. Altrimenti, c’è il rischio concreto che per le Quintane 2025 la Piazzarola sia senza console, come accaduto nel 2024 a Porta Solestà quando il ruolo era ancora vacante. Il professore Gigi Morganti rappresenta un pezzo di storia, significativo, della Quintana. Eletto console per la Piazzarola nel dicembre del 2016 con larghissima maggioranza, dal 1993 era stato invece regista e coreografo per oltre un ventennio. Generazioni di studenti hanno avuto il privilegio di averlo come insegnante di storia dell’arte e per anni è stato l’anima dell’Istituto Superiore di Studi medievali.

Matteo Porfiri