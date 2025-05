Morganti resta console. Fumata bianca alla Piazzarola:: "Tanti messaggi di vicinanza"

L’indiscrezione era stata data dal Carlino, sul giornale di mercoledì. Ora, però, è arrivata anche l’ufficialità: Gigi Morganti resta console della Piazzarola. Il professore, e storico ex coreografo della Quintana, ha infatti ritirato le dimissioni che erano state presentate due mesi fa, a inizio marzo, quando stava vivendo una situazione personale molto delicata a causa anche delle condizioni di salute della moglie (poi venuta a mancare il 3 aprile). Nelle ultime ore, Morganti ha parlato con il caposestiere Luca Fattori, comunicandogli la propria volontà. Al momento, il console ha deciso di prendere parte alle due Quintane di quest’anno, per poi rinviare ogni altra decisione sul futuro all’anno prossimo. "Come ho già detto l’altra volta, sono stati i tanti messaggi di stima e di vicinanza che ho ricevuto in questi due mesi a farmi riflettere – conferma Gigi Morganti –. Posso confermare che resterò console e sono felice per questa decisione che ho preso. Anzi, vi dirò di più: ho già portato il mio abito dalla sarta per restringerlo. Per la Quintana provo un amore fortissimo. E’ stata la mia vita. La situazione personale che avevo a casa mi costrinse, di fatto, a dimettermi. Le forze mancavano e non riuscivo a portare avanti un impegno così importante. Non ce la potevo proprio fare. Ma il desiderio di tornare è stato tanto e colgo l’occasione per ringraziare Luca Fattori, il nuovo caposestiere. Grazie anche a tutto il comitato, che mi ha riaccolto a braccia aperte, così come tutti i quintanari che mi hanno inviato messaggi di apprezzamento".

A fine mese, comunque, si svolgerà una riunione alla Piazzarola, nel corso della quale il caposestiere Fattori e lo stesso Morganti comunicheranno ufficialmente a tutto il sestiere la decisione presa. "Anche in questo caso abbiamo accettato la volontà manifestata dal console – spiega Luca Fattori –, come abbiamo sempre fatto. Gigi farà le due Quintane di quest’anno. Questa cosa ci riempie di orgoglio, perché avere un corteo senza console non sarebbe stata la stessa cosa. Poi, dopo le Quintane, valuteremo insieme il da farsi, in comitato. Ci sarà, da parte nostra, sempre la massima disponibilità nei confronti della sua volontà. Stiamo parlando di un uomo che ha contribuito a fare la storia della Quintana e i tanti attestati di stima che ha ricevuto e che continua a ricevere lo dimostrano. A livello personale sono felicissimo della sua scelta di tornare, sia come caposestiere che come amico di Gigi Morganti".

Intanto, a proposito di Quintana, è ufficiale l’ingresso nel corteo storico del 17esimo castello: si tratta di Castel San Pietro, frazione del comune di Palmiano.

Matteo Porfiri